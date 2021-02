Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Corona-Party aufgelöst - 25 Anzeigen gefertigt

Krefeld (ots)

Am Freitagabend (29. Januar 2021) hat die Polizei eine Corona-Party in einem Wohnhaus an der Hüttenallee aufgelöst. Der Gastgeber und jeder seiner Gäste erhielten Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Gegen 19:30 Uhr erhielt die Leistelle der Polizei einen Hinweis auf die Party. Mit mehreren Streifenwagen suchten die Beamten das Wohnhaus auf und nahmen durch ein Fenster Kontakt zu einem Partygast auf. Dieser öffnete der Polizei aber nicht die Tür, sondern zog sich in Innere des Hauses zurück. Ohne einen Schaden anzurichten, schoben die Beamten einen Rollladen an einem Garagenfenster nach oben und verschafften sich Zugang. Sie entdeckten eine professionelle Musikanlage, große Mengen Alkohol und ein Buffet im Wintergarten. Die Partygäste versteckten sich vor den Beamten in Wandschränken, hinter Möbeln sowie unter Decken und Kleidungsstücken.

Die Polizei fand insgesamt 25 Personen, darunter die drei Söhne des Gastgebers, von dem jede Spur fehlte. Dieser und jeder seiner Gäste erhielt jeweils eine Anzeige. Die Party wurde umgehend aufgelöst. (43)

