POL-KR: Stadtmitte: Radfahrer stürzt und verstirbt im Krankenhaus

Krefeld (ots)

Am Sonntag (31. Januar 2021) gegen 15:15 Uhr fand ein Zeuge (27) einen schwerverletzten Mann auf der Wallstraße und rief den Rettungswagen. Offenbar war der Radfahrer gestürzt. Der 59-jährige Krefelder wurde vor Ort vom Notarzt behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er kurz darauf. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (44)

