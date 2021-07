Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Kollision auf Kreuzung, zwei Autofahrerinnen schwer verletzt

Lotte (ots)

Am Dienstag (13.07.21) ist die Polizei am frühen Abend gegen 18.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen worden, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Auf der Kreuzung Hansaring/Cappelner Straße waren zwei Autos zusammengeprallt, ein weiterer Wagen wurde beschädigt. Die Kreuzung musste vorübergehend gesperrt werden. Eine 24-jährige Westerkappelnerin fuhr zunächst mit einem grauen 1er BMW auf dem Hansaring in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. An der Kreuzung Cappelner Straße/Lotter Straße wollte sie nach links in die Lotter Straße abbiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah die Westerkappelnerin den weißen Honda Civic einer 47-jährigen Frau aus Lotte. Diese kam ihr entgegen, indem sie auf dem Hansaring in Richtung Ibbenbürener Straße fuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten auf der Kreuzung. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 1er BWM der 24-Jährigen in den blauen Ford Mondeo eines 39-Jährgen aus Tecklenburg geschleudert, der aus Richtung Westerkappeln kommend an der Lotter Straße an der Haltelinie stand. Die 24-Jährige und die 47-Jährige wurden bei dem Zusammenstoß auf der Kreuzung schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der 39-jährige Tecklenburger blieb unverletzt. Alle drei beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Neben zwei Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Sachschaden des Unfalls liegt schätzungsweise bei rund 19.000 Euro.

