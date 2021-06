Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 45-jährigen Mann nach Raub fest

Hamm (ots)

Am Sonntagmorgen (27.Juni) soll ein 45-jähriger Mann auf dem Platz der Deutschen Einheit einem 29-jährigen Hammer gewaltsam eine Gitarre und einen Verstärker entrissen haben. Hierbei und bei einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung wurde der 29-jährige Mann am Kopf und am Rücken verletzt.

Auslöser der Auseinandersetzung sei die Behauptung des Tatverdächtigen, dass das Opfer im Besitz seines Portemonnaies sei und dieses nicht herausgibt. Beweise für diese Behauptung erlangten die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei vor Ort jedoch nicht.

Da die Identität des Tatverdächtigen vor Ort nicht geklärt werden konnte, nahmen ihn die Beamten mit auf die Wache der Bundespolizei. Hier verhielt der Mann sich durchgehend unkooperativ und leistete bei einem Fluchtversuch Widerstand gegen die Einsatzkräfte.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den wohnungslosen Tschechen ein und überstellte ihn an die zuständige Kriminalwache des Polizeipräsidiums Hamm.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell