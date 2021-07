Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebstahl aus Marienkirche

Ochtrup (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag (12.07.21), 09.00 Uhr, und Dienstag (13.07.21), 08.30 Uhr, aus der Marienkirche an der Marienstraße ein Mischpult entwendet. Das Gerät war neben der Kirchenorgel abgestellt. Die Täter zogen die Kabel vom Mischpult ab und nahmen dies mit. Darüber hinaus wurde der Inhalt einer Spardose gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge fand der Diebstahl tagsüber statt, da die Kirche über Tag geöffnet ist. Die Polizei in Ochtrup nimmt Hinweise von Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, oder die Hinweise auf den oder die Täter geben können, entgegen unter Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell