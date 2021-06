Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek OT Halen - -Räumung des Badesees

Am Donnerstag, den 17. Juni 2021, zwischen 18.45 Uhr und 20.00 Uhr, teilte der Bürgermeister mit, Beschwerden über zu viel Betrieb am Halener Badesee erhalten zu haben. Dort sollten sich 3000 Personen aufhalten. Gemeinsam mit Mitarbeiter/-innen vom Ordnungsamt sollte der See sodann geräumt werden. Beim Eintreffen der Beamten waren bereits starke Abwanderungstendenzen ersichtlich, sodass in Absprache mit Bürgermeister und Ordnungsamt auf weitere Maßnahmen verzichtet wurde.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 16 Juni 2021, gegen 03.45 Uhr, wurde in der Emsteker Straße ein 19-jähriger Cloppenburger einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der Mann gab gegenüber den Beamten an, über eine ausländische Fahrerlaubnis zu verfügen. Tatsächlich vorzeigen konnte er diesen Führerschein nicht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der 19-Jährige setzte die Fahrt dennoch zunächst fort, sodass ein weiteres Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

Molbergen OT Ermke - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitag, den 18. Juni 2021, wurde gegen 07.55 Uhr auf der Molberger Hauptstraße ein 49-jähriger Fahrzeugführer aus Ermke kontrolliert. Der Mann führte ein Kraftfahrzeug mit ausländischer Zulassung im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er keine Steuern oder Abgaben für das Fahrzeug entrichtete. Darüber hinaus unterhält er seinen regelmäßigen Wohnort seit mehreren Monaten in Deutschland und nutzt das Fahrzeug dauerhaft für seinen Arbeitsweg. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lastrup - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Donnerstag, den 17. Juni 2021, kam es gegen 15.45 Uhr auf dem Unnerweg zu einem Verkehrsunfall: Ein 44-jähriger Mann aus Lastrup befuhr mit einer Straßenkehrmaschine den Unner Weg in Richtung Ortsmitte und bog im weiteren Straßenverlauf nach links in einen unbefestigten Weg ab. Hierbei übersah er eine ihm nachfolgende 50-jährige PKW-Fahrerin aus Lastrup, welche sich gerade im Überholvorgang befand. Es kam zum Zusammenstoß. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 3500 Euro. Beide Unfallbeteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lastrup unter (04472) 932860 entgegen.

Essen (Oldenburg) - mehrfache Straßenverkehrsgefährdung

Am Freitag, den 18. Juni 2021, kam es um 11.45 Uhr an der Bundesstraße B68 in Fahrtrichtung Cloppenburg mehrfach zu einer Straßenverkehrsgefährdung: Eine Augenzeugin teilte der Polizei telefonisch mit, dass ein vor ihr fahrender Fahrzeugführer eines grünen Renault Twingo zweimal trotz roter Ampel jeweils eine Kreuzung passiert hatte, sodass es fast zu zwei Unfällen gekommen wäre. Zum Zeitpunkt des ersten Rotlichtverstoßes (Kreuzung B68/Quakenbrücker Straße) sei von links, also aus Richtung Essen kommend, ein roter PKW in den Kreuzungsbereich eingefahren, um nach links Richtung Cloppenburg abzubiegen. da der Twingo-Fahrer trotz Rotlicht geradeaus weitergefahren sei, habe der Führer des roten PKW nur durch Bremsen und Ausweichen einen Verkehrsunfall abwenden können. An der zweiten Kreuzung (B68/Bevener Straße) zeigte die Ampel ebenfalls rot. Der Fahrer des Twingo sei trotz Rotlicht abgebogen, sodass ein aus Richtung Cloppenburg entgegenkommender Transporter fast den Kofferraum des Twingo gerammt hätte. Der Betroffene konnte durch die Essener Beamten im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Dennoch werden der Führer des roten PKW und der Führer des Transporters gebeten, sich bei der Polizei in Essen zu melden. Telefon: (05434) 924700.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Am Freitag, 18. Juni 2021, 08.30 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 47-jähriger Mann aus Bösel befuhr in Garrel die Hauptstraße aus Richtung Nikolausdorf kommend. Als er nach rechts auf den Parkplatz einer Apothke aufbiegen wollte, übersah er einen auf dem Fahrradweg entgegenkommenden 66-jöhrigen Mann aus Garrel, welcher mit seinem Pedelec unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der entstandene Sachschaden beträgt 2000 Euro.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Donnerstag, dem 17. Juni 2021, 15.00 Uhr, und Freitag, 18. Juni 2021, 10.30 Uhr, kam es in der Heinrich-Hertz-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Heinrich-Hertz-Straße 7. Hier stieß das unbekannte Fahrzeug gegen einen dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Transporter. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Zur konkreten Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (04473) 977490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell