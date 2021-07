Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch in Einfamilienhaus, Handy und Geldbörse entwendet

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Dienstag (13.07.21), 23.30 Uhr, und Mittwoch (14.07.21), 06.15 Uhr, aus einem Büro in einem Einfamilienhaus an der Danckelmannstraße ein Portemonnaie sowie ein Mobiltelefon gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter durch die Haupteingangstür in das Haus. Die Polizei stellte vor Ort Hebelspuren fest. Weitere Gegenstände wurden den Angaben des Geschädigten zufolge nicht entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Steinfurt nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell