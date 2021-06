Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Küchenzeile abgebrannt

Glücklicherweise lediglich Sachschaden entstand beim Brand einer Küchenzeile in der Remchinger Straße in Karlsbad-Auerbach am Samstagnachmittag.

Eine 32-jährige Frau wollte gegen 17 Uhr Essen für ihre Kinder vorbereiten und stellte daher den Topf auf eine ausgeschaltete Herdplatte. Nach ersten Ermittlungen verließ sie für kurze Zeit die Küche. Als sie zurückkam hatte das Feuer bereits die Dunstabzugshaube und Teile der Küchenmöbel in Brand gesetzt. Erst die verständigte Feuerwehr konnte das Feuer löschen, Löschversuche von Nachbarn waren fehlgeschlagen.

Vermutlich hat eines der kleinen Kinder die Herdplatte, auf der das vorbereitete Essen stand, angestellt und so den Brand verursacht. Weil die Wohnung momentan unbewohnbar ist, wurde der sechsköpfigen Familie durch die Gemeinde Karlsbad kurzfristig eine Ersatzwohnung gestellt.

Glücklicherweise wurden bei dem Brand keine Personen verletzt.

