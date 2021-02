Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gullideckel in Eingangstüren geworfen

Espelkamp (ots)

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte offenbar versucht, in zwei Verbrauchermärkte in der Koloniestraße und im Gabelhorst einzubrechen.

Dazu hatten die Täter im Schutze der Dunkelheit am "Akay-Markt" im Gabelhorst einen Rinnstein-Gullideckel gegen die gläserne Eingangstür des Geschäftes geworfen. Ähnliches ereignete sich nur wenige Hundert Meter in der Koloniestraße auf dem Gelände des NP-Marktes. Auch hier nahm man mit einem Gullideckel die gläserne Eingangstür ins Visier.

In beiden Fällen nahmen die Türen Schaden, jedoch gelang es den Tätern nicht, in die Märkte einzudringen. Für die Ausübung der Taten gehen die Ermittler gegenwärtig von einem Zeitraum zwischen Dienstag, 21.30 Uhr und Mittwoch, 5.50 Uhr aus.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, der wird gebeten sich unter (0571) 88660 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell