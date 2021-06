Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Betrunkener Fiat-Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Karlsruhe (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagabend, gegen 23.00 Uhr, einen 28-jährigen Fiat-Fahrer, der unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein in Bruchsal unterwegs war. Bei der Kontrolle an der Einmündung Bahnhofsplatz/ Amalienstraße nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr, weshalb sie einen Alkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von 2,5 Promille. Außerdem konnte der 28-Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorzeigen. Als dem Fiat-Fahrer auf der Dienststelle eine Blutprobe abgenommen werden sollte, wehrte er sich massiv gegen die Maßnahme und beleidigte die eingesetzten Beamten fortwährend. Die Blutentnahme musste daraufhin unter Zwang erfolgen. Anschließend verbrachte der 28-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

