Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Vandalen wüten zwei Mal auf dem Schulhof der Bolandenschule

Karlsruhe (ots)

Zwei Mal an diesem Wochenende brachen bislang Unbekannte auf dem Hof der Bolandenschule in Waghäusel in der Schulstraße Schuppen auf, die der Aufbewahrung von Pausenspielzeug für die Grundschüler dienen. An den Türen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zuvor hatten die Täter einen Zaun überstiegen.

Der erste Vorfall ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 16 Uhr und 8 Uhr. Hier wurde offenbar die Tür mittels brachialer Gewalt aus den Angeln gedrückt, um sich Zutritt zu verschaffen. Spielgeräte wurden auf dem Hof verteilt und Sitzgelegenheiten umgedreht und beschädigt. Der Sachschaden beträgt ungefähr 2000 Euro.

Im zweiten Fall, am frühen Samstagabend, wurde ein zweiter Schuppen aufgebrochen und die Tür beschädigt. Auch hier waren Spielgeräte ausgeräumt worden. Gegen 19 Uhr hatte eine männliche Person mit falscher Telefonnummer die Polizei verständigt, weil sich angeblich unberechtigte Personen auf dem Schulgelände aufhielten. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten dann den aufgebrochenen Schuppen fest. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Eine Sicherung der vorhandenen Spuren ist erfolgt, die Ermittlungen dauern an.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell