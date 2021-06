Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Hitzefalle Auto - Hund auf Parkplatz am Epplesee zurückgelassen

Karlsruhe (ots)

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes verständigten am Sonntag gegen 16:00 Uhr die Polizei, da sie auf dem Parkplatz des Epplesees in Rheinstetten auf einen im Auto zurückgelassen Hund aufmerksam wurden. Die im Einsatz befindliche Polizeistreife stellte vor Ort fest, dass sich das gemeldete Fahrzeug in der prallen Sonne befand. Der Hund hechelte in dem deutlich aufgeheizten Auto und hatte offenbar kein Wasser mehr zur Verfügung. Das Tier wurde daher aus dem Fahrzeug befreit. Da der Besitzer - auch nach einer Lautsprecherdurchsage am See - nicht auffindbar war, wurde der Hund mit aufs Polizeirevier genommen. Der Besitzer des Hundes meldete sich schließlich bei der Polizei und holte den Vierbeiner gegen 18:00 Uhr ab. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Christina Krenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell