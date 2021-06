Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitag Nachmittag einen geparkten Pkw in der Stösserstraße in der Karlsruher Weststadt. Aufgrund der Beschädigungen auf der gesamten Fahrerseite des geparkten Autos handelt es sich beim flüchtigen Fahrzeug möglicherweise um einen Kastenwagen oder auch einen Lkw. Das Unfallgeschehen muss sich in der Zeit zwischen 13.00 und 18.00 Uhr abgespielt haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000.- Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier KA-West unter Tel.-Nr. 0721/666-3611 zu melden.

Eberhard Schell

Führungs- und Lagezentrum

