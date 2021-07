Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: HBF - Person im Gleis - Kontakt mit der Stromschiene - Sturz vom Gleisbereich auf Tankstellendach

Hamburg (ots)

Am 02.07.2021 gegen 14:00 Uhr sahen Mitarbeiter der DB-Sicherheit, dass ein 20-jähriger deutscher Staatsangehöriger eine Mauer in Höhe "Drob Inn" nahe des Hauptbahnhofes in den Gleisbereich hinabkletterte. Der Mann stürzte und kam mit der Stromschiene der S-Bahn in Berührung.

Anschließend bewegte er sich in Richtung des S-Bahnhofs "Berliner Tor und überquerte dabei ebenfalls mehrere Fernbahngleise.

Die Hamburger Bundespolizei wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, sofort wurden Beamte entsendet. Auch die Mitarbeiter der DB-Sicherheit verfolgten den Mann im Gleisbereich.

Der Fern- und S-Bahn-Verkehr wurde eingestellt.

In Höhe einer Tankstelle (Spaldingstraße / Hammerbrookstraße) sprang die Person vom Gleis auf das Dach der dortigen Waschanlage. Hier blieb der Mann -möglicherweise aufgrund des zuvor erlittenen Stromschlags- verletzt liegen.

Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert.

Unter Zuhilfenahme einer Drehleiter konnte die Berufsfeuerwehr Hamburg den Verletzten vom Dach retten.

Mittels RTW wurde er in ein Hamburger Krankenhaus transportiert.

Es kam zu Ausfällen im Fern- und Nahverkehr.

"Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizeiinspektion Hamburg erneut vor den Gefahren an Bahnanlagen: Der Aufenthalt in den Gleisen ist verboten. Die Stromschienen an den S-Bahngleisen führen 1200 Volt Gleichstrom. Eine Berührung ist lebensgefährlich. Leichtsinniges Verhalten an Bahnanlagen kann zu schweren Unfällen führen."

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell