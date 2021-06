Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: HBF - Körperliche Auseinandersetzung auf dem S-Bahnsteig - Mann fällt ins Gleis - Mit Beinbruch ins Krankenhaus

Hamburg (ots)

Am 29.06.2021 gegen 12:00 Uhr gerieten auf dem S-Bahnsteig 1 des Hamburger Hauptbahnhofs zwei Personen in eine körperliche Auseinandersetzung, im Laufe derer einer der Beteiligten in das Gleisbett fiel. Sein Kontrahent verhalf ihm sofort dabei, wieder zurück auf den Bahnsteig zu gelangen. Mit Verdacht auf eine Beinfraktur wurde der ins Gleisbett gestürzte Mann in ein Hamburger Krankenhaus eingeliefert.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen gerieten zwei Männer gegen 12:00 Uhr des heutigen Tages im Bereich des Snackautomaten, der mittig auf dem S-Bahnsteig 1 des Hamburger Hauptbahnhofs aufgestellt ist, in Streitigkeiten, aus welchen sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte. Im Zuge dieser stieß ein 27-jähriger afghanischer Staatsangehörigen den 40-Jährigen Deutschen von sich weg, woraufhin der in das Gleisbett fiel.

Sofort half ihm der 27-Jährige dabei, wieder auf den Bahnsteig zurück zu gelangen.

Ungefähr eine halbe Minute später fuhr auf dem Gleis eine S-Bahn ein.

Alarmierte Bundespolizisten trafen ein und übernahmen die Sachverhaltsaufnahme.

Der ins Gleis gestürzte 40-Jährige wurde mittels RTW mit Verdacht auf eine Beinfraktur in ein Hamburger Krankenhaus transportiert.

Zwischenzeitig musste der Bahnsteig geräumt und der Zugverkehr für eine Dauer von ca. 30 min unterbrochen werden.

Der 27-jährige Tatverdächtige wurde dem Bundespolizeirevier Hamburg-Hauptbahnhof zugeführt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

"Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizeiinspektion Hamburg erneut vor den Gefahren an Bahnanlagen. Ein Bahnsteig ist kein Spielplatz. Die weiße Linie auf dem Bahnsteig markiert den Sicherheitsabstand zum Gleis. Halten sie sich daher nicht zwischen Bahnsteigkante und der weißen Linie auf. Der Aufenthalt in den Gleisen ist verboten. Die Stromschienen an den S-Bahngleisen führen 1200 Volt Gleichstrom. Eine Berührung ist lebensgefährlich. Leichtsinniges Verhalten an Bahnanlagen kann zu schweren Unfällen führen."

Hinweis: Videomaterial aus den Bahnsteigkameras kann nicht zur Verfügung gestellt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell