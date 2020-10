Polizei Aachen

POL-AC: Kontrollen in der Eifel

Eifelregion (ots)

Der Verkehrsdienst der Aachener Polizei hat am vergangenen Samstag (10.10.2020) erneute Kontrollen in der Eifelregion durchgeführt. Aufgrund der schlechten Wetterlage war das Verkehrsaufkommen eher mäßig. Kontrolliert wurde u.a. in den Ortslagen Steckenborn, Lammersdorf und Simmerath. Insgesamt fielen 176 Fahrzeuge durch überhöhte Geschwindigkeit auf; davon 14 Motorräder und 162 Pkw. 152 von ihnen kamen mit einem Verwarngeld davon, bei 24 Verstößen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Den Tageshöchstwert erreichte ein Autofahrer während eines Überholvorgangs auf der Jägerhausstraße mit 147 km/h. Erlaubt sind dort 70 km/h. Die Polizei wird die Kontrollen im Rahmen des sog. Linksrheinischen Qualitätszirkel in regelmäßigen Abständen fortsetzen. (am)

