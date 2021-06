Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: DB-Kontrolleur nach Fahrscheinkontrolle angegriffen und verletzt- Vorläufige Festnahme durch Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Nach erstem Sachstand der Bundespolizei wurde ein DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter (m.50) nach einer Fahrscheinkontrolle in einer Hamburger S-Bahn später beim Ausstieg im Hauptbahnhof durch einen Fahrgast (m.24) ohne Fahrschein durch Tritte und Schläge am Bahnsteig verletzt. Der Geschädigte DB-Mitarbeiter erlitt u.a. Verletzungen an der Hand und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Zuvor stellten zwei DB-Kontrolleure (m.50, m.44) den Fahrgast in einer S-Bahn der Linie S1 zwischen den Stationen Berliner Tor und Hauptbahnhof ohne Fahrschein fest. Der Mann wollte sich auch nicht ausweisen und wurde nach Halt des Zuges im Hauptbahnhof auf den S-Bahnsteig geführt.

Dort versuchte der algerische Staatsangehörige zu flüchten und schlug und trat auf die DB-Mitarbeiter ein; ein Mitarbeiter wurde dabei verletzt.

Zwischenzeitlich angeforderte Bundespolizisten konnten den Mann unter Widerstandshandlungen vorläufig festnehmen und gefesselt zum Bundespolizeirevier verbringen. Nach Überprüfung der Personaldaten wurden zwei Fahndungsnotierungen (Aufenthaltsermittlungen) der Staatsanwaltschaft wegen BTM-Delikten und Diebstahl mit Waffen festgestellt. Gegen den polizeilich bekannten Mann wurden entsprechende Strafverfahren (Körperverletzung, Erschleichen von Leistungen) eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der Beschuldigte wieder entlassen werden. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

