POL-LB: Sindelfingen: 32-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand greift Mitarbeiterin des Jugendamts an

Ludwigsburg (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann griff am Donnerstagnachmittag in Sindelfingen eine Mitarbeiterin des Jugendamts an. Der Mann befand sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Gegen 14.15 Uhr wollte die Mitarbeiterin einen Termin mit dem 32-Jährigen wahrnehmen, als dieser sie noch auf der Straße im Sindelfinger Osten angriff und rücklings auf die Motorhaube eines PKW drückte. Ein Zeuge kam ihr zur Hilfe, so dass der Tatverdächtige von ihr abließ. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei wurde anschließend alarmiert und rückte mit mehreren Streifenwagenbesatzungen aus. Die eingetroffenen Beamten stellten aufgrund des Verhaltens schnell fest, dass sich der Mann offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand und vermutlich auch alkoholisiert war. Als er flüchten wollte, wurde er durch einen Beamten festgehalten. Im Anschluss formte er mit den Schlüsseln eines Schlüsselbunds und seinen Fingern eine Schlagwaffe. Hierauf sollten ihm Handschließen angelegte werden. Doch er sperrte sich gegen die Maßnahme und trat um sich. Er versuchte die Polizisten mit dem Schlagwerkzeug zu schlagen und bespuckte sie. Seitens der Polizei kam ein Schlagstock zum Einsatz. Im weiteren Verlauf konnte dem 32-Jährigen der Schlüsselbund abgenommen und er zu Boden gebracht werden. Nun gelang es, ihm auch die Handschließen anzulegen. Nachdem er sich beruhigt hatte, sollte der Tatverdächtige zum Streifenwagen gebracht werden. Auf dem Weg dorthin geriet er erneut außer Rand und Band, so dass er wieder zu Boden gebracht werden musste. Schließlich konnte er jedoch in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden. Der 32-Jährige sowie zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

