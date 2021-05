Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Schwerer Unfall auf der Esborner Straße

Wetter (ots)

Eine 47-jährige Ennepetalerin wurde am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Fahrerin war auf der Esborner Straße in Richtung Schmiedestraße unterwegs. Aus bisher unklarer Ursache kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr dabei zwei Verkehrszeichen und kollidierte am Hang mit einem Baum, wo sie letzendlich zum stehen kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie schwer verletzt, sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Esborner Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme etwa für zwei Stunden gesperrt.

