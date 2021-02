Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Landkreis Konstanz) 4.000 Euro Schaden nach Unfall (17.02.2021)

Stockach (ots)

Über 4.000 Euro Schaden ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr an der Kreuzung Tuttlinger Straße / Im Eschle entstanden. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer wollte von der Straße "Im Eschle" kommend nach links in die Tuttlinger Straße einbiegen, um in Richtung Stadtmitte weiterzufahren. Ein auf der Tuttlinger Straße fahrender Autofahrer bog währenddessen nach rechts in die Straße "Im Eschle" ab, woraufhin der BMW-Fahrer losfuhr und hierbei einen 27-jährigen Toyota-Fahrer übersah, der hinter dem abbiegenden Pkw geradeaus in Richtung Tuttlingen fuhr. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge, verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

