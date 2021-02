Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Landkreis Konstanz, K6126) Motorradfahrer stürzt in der Kurve (17.02.2021)

Hilzingen (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 25-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der K6126 zugezogen. Der junge Mann war auf der Kreisstraße von Binningen in Richtung Welschingen unterwegs, als er im Verlauf einer Rechtskurve auf Höhe der Abzweigung nach Weil stürzte. Er schlitterte einige Meter über die Fahrbahn und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Das Motorrad schlitterte über die Gegenfahrbahn und schanzte über einen Erdwall. An dem Krad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

