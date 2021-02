Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Mercedes-Heckscheibe eingeschlagen 17.2.21

Rottweil (ots)

Noch völlig unklar ist der Grund, weshalb ein Unbekannter am Mittwochmorgen in der Marxstraße die Heckscheibe eines Mercedes einschlagen hat, der in einer Garage stand. Der Besitzer, der schon etwas älteren C-Klasse musste das Garagentor offenstehen lassen, weil das Auto nicht ganz hineinpasste. Zwischen sechs Uhr und halb acht muss die als Sachbeschädigung eingestufte Tat, bei der die Scheibe völlig zertrümmert wurde, passiert sein. Gestohlen wurde aus dem Inneren aber nichts. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren Hundert Euro aus. Hinweise nimmt die Polizei unter 0741 4770 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell