Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Warburg - Zeugen gesucht

WarburgWarburg (ots)

Am Dienstag, 10. November 2020, gegen 19:00 Uhr, kam es in Warburg auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes am Paderborner Tor zu einer Unfallflucht. Ein VW Passat mit Kasseler Kennzeichen parkte auf dem Parkplatz mit Front in Richtung Eingang zum Lebensmittelmarkt. Als der Fahrer zu seinem Auto zurückkam, wies ihn eine unbekannte Person auf einen Schaden an dem Fahrzeug hin. Der Schaden soll von einem anderen Auto verursacht worden sein, dessen Fahrer die Unfallstelle verlassen hatte, ohne auf den Geschädigten zu warten. Der Schaden an der linken Front wird auf rund 400 Euro geschätzt. Bei dem Verursacher soll es sich um ein weißes Auto gehandelt haben. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugen, die zu dem Unfall Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefonnummer: 05271/962-0. /ell

