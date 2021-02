Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Unfälle wegen Reifglätte (18.02.2021)

St. Georgen (ots)

Zwei Unfälle an gleicher Stelle haben sich am Donnerstag gegen 7.30 Uhr auf der Landesstraße 177 zwischen Schoren und Königsfeld ereignet. Ein 30-Jähriger fuhr mit einem Seat Leon in Richtung Königsfeld. In einem Waldstück kam er aufgrund von Reifglätte von der Straße ab und landete im rechten Straßengraben, wobei an seinem Auto Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Ein 34-jähriger VW Transporter Fahrer hielt an, um dem Verunfallten zu helfen. Eine ihm nachfolgende 22-Jährige mit einem VW Polo konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und rutschte auf den Transporter. An diesen beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 1.500 Euro.

