Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Pedale verwechselt und Unfall gebaut (17.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Weil er die Pedale verwechselte, hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Vöhrenbacher Straße einen Unfall verursacht. Ein 20-Jähriger fuhr mit einem Ford Escort hinter einem VW Tiguan eines 49-Jährigen. Als dieser abbremste, erwischte der Ford Fahrer nicht das Bremspedal und prallte auf den VW. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 1.500 Euro.

