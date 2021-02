Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Mühlhausen) Betrunken mit nicht zugelassenem Auto Unfall gebaut (18.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden verursacht hat ein Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr auf der Landesstraße 173 bei Mühlhausen. Ein 34-jähriger Mercedes Fahrer fuhr in Richtung Schwenningen und kam nach rechts von der Straße ab. Hier prallte er in eine Leitplanke. Bei der Unfallaufnahme fand die Polizei einen deutlich alkoholisierten Fahrer vor, was ein Alkoholtest mit über 1,6 Promille bestätigte. Sein Mercedes war weder zugelassen noch versichert und einen Führerschein hatte der Betrunkene auch nicht dabei. Er muss jetzt mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren mit einem nicht zugelassenen Auto rechnen. Sollte sich herausstellen, dass er keinen Führerschein besitzt, kommt für den Mann noch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis dazu.

