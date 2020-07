Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.07.2020

Heilbronn (ots)

Heilbronn: 120 Gramm Kokain im Auto gefunden

Wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes wurde ein 47-Jähriger am Mittwochabend auf der A6 in Richtung Mannheim von Beamten der Verkehrspolizei Weinsberg angehalten. Bei der Kontrolle gegen 20.30 Uhr entdeckten die Polizisten im Audi des Mannes etwa 120 Gramm Kokain, Marihuana und Bargeld in vierstelliger Höhe. Daraufhin wurde die Wohnung des Audi-Fahrers in Bretzfeld durchsucht. Hier konnten die Ermittler Haschisch, Marihuana, LSD und Kokain finden. Der 47-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ein von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragter Haftbefehl wurde von dem zuständigen Amtsgericht Heilbronn am Donnerstag in Vollzug gesetzt. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1013

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell