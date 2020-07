Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.07.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Pkw mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter zerkratzte im Zeitraum von Montag, 21.30 Uhr bis Dienstag, 16.00 Uhr, ein geparktes Auto in Öhringen. Als der Besitzer seinen Mercedes auf Parkplatz "Herrenwiesen" in der Herrenwiesenstraße am Abend abgestellte hatte, war das Fahrzeug noch ohne Schaden. Am nächsten Tag gegen Nachmittag kam der Mann zurück zu seinem Wagen und fand diesen komplett zerkratzt vor. Der Täter ritzte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand Kratzer am gesamten Fahrzeug in den Lack. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe circa 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder dem Geschehen machen können, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

