POL-BI: Polizei verstärkt Präsenz an Schulwegen

MK / Bielefeld - Stadtgebiet - Zum Schulbeginn 2019 appelliert die Polizei an Zweirad- und Autofahrer:

Sie können mit einer angepassten Geschwindigkeit und Fahrweise für mehr Sicherheit an Schulwegen sorgen!

Gerade zur Einschulungszeit steht für die Polizei an den Schulwegen im Stadtgebiet die Sicherheit der Schulkinder im Vordergrund. Dazu wird es am Donnerstag, 29,08.2019, einen Aktionstag mit Geschwindigkeitsmessungen und Beratungsmöglichkeiten für Eltern und Kinder geben.

Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei werden an den Einschulungsfeiern in den Schulen teilnehmen und interessierten Eltern und Schülern Auskunft erteilen. Dabei halten sie eine Menge Informationsmaterial zum Verteilen bereit.

Im Stadtgebiet werden Polizeibeamte Autofahrer an den Schulwegen ins Visier nehmen, die sich nicht an Verkehrsregeln und insbesondere nicht an die Geschwindigkeit halten. Bei den Geschwindigkeitskontrollen werden Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit konsequent geahndet.

Die Polizei erinnert:

Mit einer gegenseitigen Rücksicht aller Verkehrsteilnehmer und insbesondere einer angepassten Geschwindigkeit von allen Fahrzeugführern - vom Zweirad- bis zum Autofahrer - lassen sich viele Konfliktsituationen im Verkehr vermeiden, entschärfen beziehungsweise folgenlos überstehen.

Die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sowie unangepasste Geschwindigkeit zählen nach wie vor zu den Hauptunfallursachen!

