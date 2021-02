Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Landkreis Tuttlingen) 44-Jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt (17.02.2021)

Trossingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger, der am Mittwochabend an der Einmündung Theodor-Heuss-Straße und Hangenstraße passiert ist, hat sich der 44-jährige Fußgänger leichte Verletzungen zugezogen. Ein 49 Jahre alter Fahrer eines Seats war gegen 18.15 Uhr auf der Hangenstraße unterwegs und bog von dieser nach links auf die Theodor-Heuss-Straße ab. Hierbei achtete der Autofahrer nicht auf den 44-jährigen Fußgänger, der im Bereich der Einmündung die Straße überquerte. Der Mann wurde von der Fahrzeugfront des glücklicherweise nur langsam fahrenden Seats erfasst und zu Boden gestoßen. Nachdem der Seat-Fahrer sofort "Erste Hilfe" geleistet hatte, wurde der beim Unfall leicht verletzte Fußgänger mit der verständigten Rettungswagenbesatzung zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

