Polizeipräsidium Konstanz

Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis (17.02.2021)

Donaueschingen (ots)

Betrüger haben am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr versucht, einen Mann aus Donaueschingen hereinzulegen. Ein 65-Jähriger erhielt einen Anruf von einer angeblichen Kriminalbeamtin, die behauptete, dass seine Enkelin einen Unfall hatte. Der Angerufene reagierte clever: noch bevor die Betrügerin den Mann in ein Gespräch verwickeln konnte, rief dieser zeitgleich seine Enkelin an, die natürlich nichts von einem Unfall wusste. Als er die vermeintliche Kriminalbeamtin zur Rede stellen wollte, hatte sie bereits aufgelegt.

Die Polizei warnt erneut vor dem Phänomen der Telefonbetrugsversuche und den Betrügerbanden, die sich am Telefon als Polizeibeamte, Microsoftmitarbeiter, Familienangehörige (Enkel) oder Bankmitarbeiter ausgeben. Durch geschickte Rhetorik gelingt es den Ganoven immer wieder, entweder an persönliche Daten ihrer meist älteren Opfer zu gelangen oder sogar direkt an deren Geld oder Wertsachen. Hilfe und Tipps, wie man sich bei diesen Anrufen verhalten soll, gibt es bei jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de .

