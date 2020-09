Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Balkonbrand

Mehrfamilienhaus evakuiert - 2. Pressemitteilung

Mannheim (ots)

Am Freitag gegen 04:45 Uhr geriet ein Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Neustadter Straße in Brand, bei welchem die vermeintliche Brandursache nun ermittelt wurde. Ein technischer Defekt an einer Lichterkette dürfte ursächlich für den Brand gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an. Alle Bewohner konnten nach den Löscharbeiten der Feuerwehr in ihre Wohnungen zurückkehren.

