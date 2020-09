Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Frau kommt von der Straße ab und verursacht Unfall - leicht verletzt

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 15:45 Uhr an der Kreuzung der Straßen Im Linsenbühl/Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 77-jährige Opel-Fahrerin wollte an der Kreuzung nach rechts in die Friedrichsstraße abbiegen, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Pfosten fuhr, bevor ihre Fahrt in einem Zaun endete. Die Frau wurde durch einen Rettungswagen versorgt, ihr Auto war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 2.500EUR, der weitere Sachschaden ist bisher nicht bekannt.

