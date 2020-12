Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann hebt mit gestohlener Karte Geld ab - Polizei sucht mit Fotos

Recklinghausen

Die Polizei Recklinghausen sucht einen unbekannten Geldabheber, der am 30.06.2020 in Recklinghausen in einer Bank einen fünfstelligen Betrag mit einer gestohlenen Karte abgehoben hat. Weitere Details und Fotos des Tatverdächtigen zu der Fahndung finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/recklinghausen-betrug

Hinweise bitte an 0800 2361 111.

