POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche/Diebstahl aus Kfz

Bottrop

In der Nacht zu Mittwoch schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines weißen Peugeot Partner An der Kommende ein. Aus dem Fahrzeug wurden diverse Werkzeugmaschinen entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter über einen Nebeneingang in eine Kindertagesstätte am Ostring ein. Aufenthalts- und Büroräume wurden nach Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde allerdings nichts entwendet.

Zwischen Samstagabend und heute 09:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Tür zu einer Gartenlaube in einem Kleingartenverein an der Johannesstraße auf. Mit einer Bierzapfanlage flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. An der Tür entstand 300 Euro Sachschaden.

Dorsten

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Dienstag gewaltsam Zugang zu einem Büroraum in einer Moschee Am Holzplatz. Mit einem Monitor als Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Gladbeck

An der Frentroper Straße hebelten unbekannte Täter, am Dienstag zur Tageszeit, die Tür zu einer Dachgeschosswohnung auf. Die Wohnung wurde nach Beute durchsucht. Mit Schmuck und Bargeld entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Haltern am See

Am Dienstag, zwischen 15:00 Uhr und 21:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter mehrere Fenster an einem Bungalow an der Straße Hetfeld aufzuhebeln. Letztendlich schafften sie es eine Kellertür zu öffnen. Hauptsächlich durchsuchten die Täter das Schlafzimmer und flüchteten mit mindestens einer Armbanduhr in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Am Dienstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, hebelte ein unbekannter Mann ein Fenster einer Erdgeschosswohnung Am Pläsken auf. Im weiteren Verlauf durchsuchte er die Wohnung nach Beute. Mit Schmuck und Bargeld flüchtete er in unbekannte Richtung.

In der Nacht zu Dienstag hebelten unbekannte Täter das Fenster zu einem Ladenlokal an der Bochumer Straße auf. Aus den Räumen wurden zwei Pakete von Kunden und Bargeld entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

