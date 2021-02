Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Parkrempler (17.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Kleinstunfall hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Straße "Kaiserring" verursacht. Ein 57-Jähriger parkte mit einer Mercedes C-Klasse aus und stieß dabei gegen einen abgestellten VW Polo. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.200 Euro.

