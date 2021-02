Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Lüftungsanlage schaltet zu spät ein - Feuerwehr und Polizei rücken aus 17.2.21

Rottweil (ots)

In die Primtalstraße musste Polizei und Feuerwehr am Mittwoch kurz vor 19 Uhr ausrücken, da von einer dortigen Firma ein Brandalarm einging. Mit fünf Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften rückten die Freiwillige Feuerwehr Rottweil an. Gebrannt hat es jedoch nicht. Ursache für den Alarm war lediglich die Lüftungsanlage, die in der Produktion von Teilen zu spät einschaltete, so dass Wasserdampf die Brandmeldeanlage auslöste.

