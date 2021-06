Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Berliner Tor: In die S-Bahngleise gestürzt - Rettung durch aufmerksamen Fahrgast

Hamburg (ots)

Am S-Bahnhof Berliner Tor stürzte am heutigen Tage eine männliche Person ins Gleis. Ein am Bahnsteig wartender Mann erkannte die Situation, begab sich in das Gleisbett und rettete mit Hilfe anderer Reisender den Gestürzten aus dem Gefahrenbereich. Der blieb unverletzt.

Am 30.06.2021 gegen 09:45 Uhr befand sich ein 46-jähriger türkischer Staatsangehöriger auf dem S-Bahnsteig 2 des Bahnhofs Berliner Tor. Augenscheinlich aus Unachtsamkeit stolperte er und fiel in das Gleisbett. Ein ebenfalls am Bahnsteig wartender 34-jähriger deutscher Staatsangehöriger sah den Sturz und begab sich sofort zu der Person ins Gleis. Mit Hilfe anderer Reisender hob er den Gestürzten aus dem Gleisbereich. Über die Notrufsäule am Bahnsteig forderte er Hilfe an, sofort wurde eine Streckensperrung veranlasst.

Beamte der Hamburger Bundespolizei erschienen am Einsatzort.

Auch ein RTW, der vorsorglich alarmiert worden war, traf ein. Dessen Besatzung untersuchte den 46-Jährigen notfallmedizinisch, doch augenscheinlich war er trotz des Sturzes unverletzt geblieben.

Im Anschluss konnten beide Personen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden.

Was der genaue Grund für den Gleissturz war, ist Gegenstand der Ermittlungen, die durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt werden.

"Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizeiinspektion Hamburg erneut vor den Gefahren an Bahnanlagen: Die weiße Linie auf dem Bahnsteig markiert den Sicherheitsabstand zum Gleis. Halten sie sich daher nicht zwischen Bahnsteigkante und der weißen Linie auf. Der Aufenthalt in den Gleisen ist verboten. Die Stromschienen an den S-Bahngleisen führen 1200 Volt Gleichstrom. Eine Berührung ist lebensgefährlich. Leichtsinniges Verhalten an Bahnanlagen kann zu schweren Unfällen führen und wie in diesem Falle auch das Leben anderer gefährden."

Hinweis: Material aus den Bahnsteigkameras kann nicht zur Verfügung gestellt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell