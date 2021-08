Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Nach Ausweichmanöver gegen Mülleimer und Straßenschild

Engen (ots)

Weil ein noch unbekannter Autofahrer am Dienstagmorgen "Am Maxenbuck" die Kurve geschnitten hat, musste ein entgegenkommenden Fahrer eines Ford ausweichen. Der 50-jährige am Steuer krachte dabei auf einen Mülleimer sowie ein Straßenschild. Der Vorfall passierte gegen 7.30 Uhr in einer Rechtskurve in Richtung Krekinger Schloss etwa auf Höhe des "Parkdeck Maxenbuck". Der Ford-Fahrer musste wegen der plötzlich auftauchenden Gefahr geistesgegenwärtig über den Bordstein ausweichen, wonach es zu dem Unfall kam. Der Schaden am Ford-Van beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Die Polizei, die nun wegen Unfallflucht ermittelt, bittet um Hinweise zum Unfallverursacher unter Telefon 07731 888-0.

