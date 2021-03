Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrradfahrerin missachtete Vorfahrt von Pkw

Karlsruhe (ots)

Leichtere Verletzungen zog sich eine 18-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf dem Adenauer ring zu. Die junge Frau war gegen 15.40 Uhr auf der Hagsfelder Allee stadtauswärts unterwegs. Im Einmündungsbereich zum Adenauer Ring missachtete sie die Vorfahrt eines in Richtung Durlacher Tor fahrenden Pkw-Fahrers. Trotz Gefahrenbremsung und Ausweichmanöver konnte der 57-jährige Pkw-Fahrer einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Die Verursacherin verletzte sich hierbei leicht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzten 1500 Euro.

Dieter Werner, Pressestelle

