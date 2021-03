Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch den Fahrer eines Renault, kam es am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 35 in Bruchsal. Eine Zeugin konnte beobachten wie der Fahrer eines Renault Megane mit Mannheimer Kennzeichen kurz vor 12.00 Uhr das Rotlicht einer Ampel nicht beachtete und einen Jogger gefährdete. Der Renault-Fahrer missachtete zunächst das Rotlicht an der Einmündung der Christian-Pähr-Straße. Er fuhr an den auf der Geradeausfahrspur wartenden Pkw auf die Linksabbiegerspur vorbei und trotz Rotlicht dann geradeaus weiter. Ein Jogger, der bei Grünlicht die Fahrbahn überquerte musste zur Seite springen um nicht von dem Pkw erfasst zu werden. An der darauffolgenden Kreuzung zur Kammerforststraße fuhr der Renault-Fahrer wiederum an den bei Rotlicht auf der Geradeausfahrspur wartenden Fahrzeuge vorbei auf die Linksabbiegerspur, bei Rotlicht über die Kreuzung und anschließend mit hoher Geschwindigkeit davon.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen die Angaben zu der Fahrweise des Renault-Fahrers machen können. Insbesondere wird der Jogger, der die Fahrbahn überquerte und zur Seite springen musste, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251/726-0 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

