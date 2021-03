Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - Brand in Fahrradwerkstatt

Karlsruhe (ots)

Zu einem Brand in einer Fahrradwerkstatt kam es am Dienstagnachmittag in Jöhlingen. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet kurz nach 14:30 Uhr ein Werkzeug Akkugerät in Brand. Die Löschversuche durch die Belegschaft blieben ohne Erfolg. Das Feuer konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Walzbachtal und Pfinztal, die mit insgesamt acht Einsatzfahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort waren, rasch gelöscht werden.

Marion Kaiser, Pressestelle

