Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in KfZ-Werkstatt

AltenkirchenAltenkirchen (ots)

Im Tatzeitraum von Sonntag, 13.12.2020 ab 20:30 Uhr bis Montag, 14.12.2020 bis 08:15 Uhr, kam es zum Einbruchsdiebstahl in eine KfZ-Werkstatt in der St. Wendeler Straße. Auch hier gelangte bisher unbekannte/r Täter in die Räumlichkeiten und durchsuchte zielgerichtet Schubladen und Schränke nach Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei bittet auch hier um sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung beitragen unter 06381 - 919 - 0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381 919-0

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell