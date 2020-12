Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Bildhauer-Werkstatt

WaldmohrWaldmohr (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag, 11.12.2020 ab 12:00 Uhr bis Montag, 14.12.2020 bis 10:30 Uhr, kam es zum Einbruchsdiebstahl in die Bildhauerwerkstatt Nickelsweiher Waldmohr. Bislang unbekannte/r Täter gelangte in die Werkstatt der Bildhauerei und entwendete dort mehrere Werkzeuge. Auch hier sucht die Polizei nach sachdienlichen Hinweisen aus der Bevölkerung um die Tat aufzuklären. Telefon Polizei Kusel: 06381 - 919 - 0 oder per E-Mail unter piku-sel@polizei.rlp.de |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381 919-0

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell