Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

WahnwegenWahnwegen (ots)

Am Montag, 14.12.2020 um 07:55 Uhr, ereignete sich auf der L352 von Wahnwegen in Richtung Liebstahl, Höhe Einmündung Sangerhof, ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein Linienbus begegnete im dortigen Kurvenbereich einem hellblauen größeren Fahrzeug, welches seine Fahrspur nicht einhielt. Es kam zum Kontakt zwischen dem Außenspiegel des Verursacherfahrzeugs mit der Seite des Linienbusses. Nach dem Kontakt blieb der Verursacher nicht stehen, sondern setzte seine Fahrt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fort. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Kusel um Hinweise, die zur Ermittlung des Unfallfah-rers/Fahrzeug führen. Hinweise werden telefonisch unter 06381 - 919 - 0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de erbeten. |pikus

