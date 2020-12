Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Ramstein-MiesenbachRamstein-Miesenbach (ots)

Am Samstagmorgen wird auf dem Parkplatz vor der Postfiliale in der Innenstadt ein geparkter Seat Ateca, Farbe Weiß von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher, welcher die Heckstoßstange demoliert, entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06371 / 9229-0 an die Polizeiinspektion Landstuhl erbeten. |pilan

