Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht dank aufmerksamem Nachbarn geklärt

DeslochDesloch (ots)

Ein Zeuge hat am Montagmittag die Polizei über eine Unfallflucht informiert. Der Fahrer eines Zustelldienstes touchierte mit seinem Wagen die Fassade des Gebäudes seines Nachbarn und fuhr anschließend einfach davon. Der aufmerksame Mann konnte der Polizei das Kennzeichen mitteilen. Nach zahlreichen Telefonaten wurde von den Ermittlern schließlich der Unfallverursacher telefonisch erreicht und zur Unfallstelle bestellt. Dort korrespondierten die Schäden am Haus mit denen an dem Transporter. Der Beschuldigte gestand die Tat ein. Der Schaden am Gebäude wurde auf 1.000 Euro geschätzt. Am Wagen wurde der Spiegel und die obere Fahrzeugkante beschädigt. |pilek-AH

