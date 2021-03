Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe - Stark betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Karlsruhe (ots)

Mit augenscheinlich mehr als drei Promille Alkohol im Blut fuhr ein 32-jähriger Mann am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, mit dem Fahrrad in der Bernsteinstraße in Grünwinkel umher.

Er wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie er stark schwankend auf dem Fahrrad umherfuhr. Er touchierte wohl einen Stromkasten und eine Laterne, bevor er schließlich gegen einen wartenden Pkw fuhr und über die Motorhaube zu Boden fiel Der Mann wurde offensichtlich bei dem Sturz leicht im Gesicht verletzt, weder am Auto noch am Stromkasten oder der Laterne entstand ein Schaden. Während eines kurzen Wortwechsels mit dem Autofahrer, über dessen Motorhaube er geflogen war, wurde der 32-Jährige immer aggressiver und beleidigender, sodass die Polizei verständigt wurde. Die Polizeibeamten führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über drei Promille.

Der Radfahrer wurde zur Blutentnahme zum Polizeirevier gebracht. Er wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Heike Umminger, Pressestelle

