Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrerflucht auf Geschäftsparkplatz - Zeugen gesucht

Bad Wünnenberg-HaarenBad Wünnenberg-Haaren (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall in Haaren, bei dem am letzten Donnerstag (19.11.2020) etwa 5.000 Euro Sachschaden entstanden sind, sucht die Polizei den flüchtigen Unfallverursacher und ermittelt wegen Fahrerflucht

Ein 61-jähriger Mann parkte seinen schwarzen Volvo XC40 gegen 17.00 Uhr auf dem Parkplatz am Nahkauf Wewelsburger Straße. Es regnete im Strömen. Nach einem kurzen Einkauf bemerkte der Volvofahrer einen Schaden an seinem Wagen. Zeugen hatten gesehen, wie ein silberner Kombi beim Ausparken gegen den Volvo geprallt und weggefahren war. In dem Auto hatten ein Fahrer und eine Fahrerin gesessen. Zum Kennzeichen ist nur sicher bekannt, dass es sich um eine PB-Zulassung handelte.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und Hinweise auf den silbernen Kombi. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

