Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe - Ohne Führerschein und vermutlich unter Drogen mit dem Auto unterwegs

Karlsruhe (ots)

Offenbar unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein war ein 32-jähriger Mann mit dem Auto in Karlsruhe unterwegs. Der Halter des Fahrzeugs saß angetrunken auf dem Beifahrersitz.

Am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, fiel der Pkw mit den beiden Insassen einer Funkstreifenbesatzung des Polizeirevier Marktplatz auf. Sie konnten den Hyundai in der Schlossplatzunterführung anhalten. Hier fiel auf, dass der Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Außerdem gab er gegenüber den Polizeibeamten falsche Personalien an, wie sich im Nachhinein herausstellte.

Der Fahrer musste mit zur Dienststelle, dort wurde ihm zur Feststellung der Drogenbeeinflussung Blut abgenommen.

Er wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss angezeigt, des Weiteren wegen der Angabe der falschen Personalien.

Gegen den Fahrzeughalter, der auf dem Beifahrersitz saß, wird wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis gesondert ermittelt.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell